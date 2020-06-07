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07 Haziran 2020, Pazar
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’ya geçmiş olsun

Malatya’ya geçmiş olsun

, önceki akşam 'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

, önceki akşam 'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 7.6.2020
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