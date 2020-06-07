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07 Haziran 2020, Pazar
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Eski hocasından Barış’a övgüler

Eski hocasından Barış’a övgüler

Kanarya'nın 3. Lig ekibi 'dan ettiği 17 yaşındaki golcü 'a hocası 'dan övgü dolu sözler geldi.

Kanarya'nın 3. Lig ekibi 'dan ettiği 17 yaşındaki golcü 'a hocası 'dan övgü dolu sözler geldi. Deneyimli çalıştırıcı Barış için, *'den 10 hoca istiyordu. önce davrandı. 17 yaşında bu kadar komple bir oyuncu görmedim. Olmaz denilecek goller atıyor" dedi.
  1. 7.6.2020
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