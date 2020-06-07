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07 Haziran 2020, Pazar
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, Zajc’e teklif getirecek

Brescia, Zajc’e teklif getirecek

'a yolu gözüktü. Ocak ayında sakatlığı nedeniyle 'ya transferi gerçekleşmeyen Sloven futbolcu için, İtalyan kulübünün bir hamle daha yapması bekleniyor.

'a yolu gözüktü. Ocak ayında sakatlığı nedeniyle 'ya transferi gerçekleşmeyen Sloven futbolcu için, İtalyan kulübünün bir hamle daha yapması bekleniyor. Orta sahadaki genç yıldızı Sandro Tonali'yi sezon sonu yüksek bir bedelle satmayı planlayan Brescia, daha önce İtalya'da iki sezon Empoli forması giyen ve kendini kanıtlayan Miha Zajc için F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
  1. 7.6.2020
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