Fenerbahçe Kayseri mesaisine Samandıra'da devam etti
Tesislerindeki tadilat nedeniyle Süper Lig hazırlıklarını bir süre TFF'nin Riva Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, yeniden Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne döndü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 12 Haziran Cuma günü oynanacak olan Kayserispor maçının hazırlıklarına akşam yapılan idmanla devam edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli takımın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketi yaptı.
Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla noktaladı.
- 06.06.2020
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