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06 Haziran 2020, Cumartesi
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mesaisine Samandıra'da devam etti

Fenerbahçe Kayseri mesaisine Samandıra'da devam etti

Tesislerindeki tadilat nedeniyle hazırlıklarını bir süre TFF'nin Riva Tesisleri'nde sürdüren , yeniden Samandıra 'ne döndü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Cuma günü oynanacak olan maçının hazırlıklarına akşam yapılan idmanla devam edildi.

, 'in 27. haftasında Hes Kablo ile Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takımın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe 'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketi yaptı.

Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla noktaladı.

  1. 06.06.2020
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