Fenerbahçe'nin 2021 transferini yazdılar! Alberth Elis bedavaya...
Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Alberth Elis transferinde sona yaklaştı. Us.as.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgillere göre Honduraslı yıldız, Türkiye'ye gelecek ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de Alberth Elis transferi mutlu sonla bitiyor... Us.as.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre sarı lacivertliler, Elis'i kadrosuna katacak.
Haberde yer verilen detaylar şu şekilde oldu;
"Alberth Elis, 2021'de Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için MLS'ten ayrılacak.
Honduraslı kanat oyuncusu, Avrupa'da bir takımda rol almak istiyor ve edinilen bilgilere göre Houston Dinamo'dan ayrılmaya hazır durumda.
BEDAVA GELECEK
Öte yandan Fenerbahçe, iki yıl boyunca takip ettiği Alberth Elis'te mutlu sona çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcuyu bedelsiz kadrosuna katacak. Elis, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak."
Alberth Elis, kariyeri boyunca 110 maça çıkarken 34 gol 25 asiste imza atmıştı. Honduras Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu 42 maça çıkarken 10 gole imza attı.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 16:49
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin 2021 transferini yazdılar! Alberth Elis bedavaya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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