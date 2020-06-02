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02 Haziran 2020, Salı
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‘Rüyam gerçek oldu’

‘Rüyam gerçek oldu’

Kanarya'nın genç yıldızı , 'nin Tam Saha Dergisi'ne konuştu.

Kanarya'nın genç yıldızı , 'nin Tam- Saha Dergisi'ne konuştu. F.Bahçe'den teklif aldığında çok mutlu olduğunu söyleyen Ferdi'nin öne çıkan sözleri şunlar: "Benim için büyük bir rüya gerçekleşti. A takım seviyesinde , ve 'yı seçme hakkına sahibim. Teklif geldiğinde milli takım seçimimi yapacağım."

  1. 2.6.2020
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