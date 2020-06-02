‘Rüyam gerçek oldu’

Kanarya'nın genç yıldızı Ferdi, TFF'nin Tam- Saha Dergisi'ne konuştu. F.Bahçe'den teklif aldığında çok mutlu olduğunu söyleyen Ferdi'nin öne çıkan sözleri şunlar: "Benim için büyük bir rüya gerçekleşti. A takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada'yı seçme hakkına sahibim. Teklif geldiğinde milli takım seçimimi yapacağım."