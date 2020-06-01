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01 Haziran 2020, Pazartesi
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N’Sakala iddiası

N’Sakala iddiası

Daha önce ile birlikte 'ın da ilgilendiği iddia edilen N'Sakala bir kez daha gündeme getirildi.

Daha önce ile birlikte 'ın da ilgilendiği iddia edilen N'Sakala bir kez daha gündeme getirildi. ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki sol bek, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildi. Yönetimin sol bek transferinde N'Sakala için acele etmeyeceği ve bu oyuncuyu alternatif olarak düşündüğü ifade edildi.
  1. 1.6.2020
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