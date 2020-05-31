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31 Mayıs 2020, Pazar
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F.Bahçe’de bana haksızlık yapıldı

F.Bahçe’de bana haksızlık yapıldı

İki sezon formasını giydiği 'den sonra 'a giden Valbuena, flaş açıklamalar yaptı.

İki sezon formasını giydiği 'den sonra 'a giden Valbuena, flaş açıklamalar yaptı. beIN Sports'a konuşan Fransız futbolcu, "Fenerbahçe'ye geldiğimde her kulüp için dediğim gibi her şeyi vereceğimi söylemiştim. Orada oynamadığım dönemlerde kesinlikte bana haksızlık yapıldı. Oynamadığımda bile kapris yapmadım. Sahaya girdiğimde taraftarlar için her şeyi verdim. Taraftarların bana gösterdiği sevgi bana kalpten dokundu" diye konuştu.
  1. 31.5.2020
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