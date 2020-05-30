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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Mauricio Isla'nın transferi için tarih verdiler! Yeni takımı...

Mauricio Isla'nın transferi için tarih verdiler! Yeni takımı...

Fenerbahçe'deki geleceği yılan hikayesine dönen Mauricio Isla'nın yeni durağı belli oluyor... Sezonun sona ermesiyle beraber sarı lacivertlilerin yollarını ayıracağı Şilili yıldızın transferine dair önemli bir haber gündeme geldi. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oluyor... Todofichajes.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularıyla paylaştığı habere göre, Isla'nın son kararını vereceği tarih neredeyse netleşti.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

"Mauricio Isla'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Gelen bilgiler, oyuncunun sarı lacivertliler ile yola devam etmeyeceği yönünde.

Şilili milli yıldız için Brezilya ve Arjantin'den teklifler var ancak oyuncunun tercihi başka olacak.

GELECEK HAFTA KRİTİK
TodoFichajes'in edindiği bilgilere göre , oyuncunun kendisini en uygun bulduğu yer. Sağ kanat oyuncusu geri dönüşe olumlu bakıyor ve gelecek hafta, geleceğine dair son kararı verecek gibi gözüküyor.

Öte yandan Arjantin ekibi Boca Juniors da tercihler arasında bulunuyor ancak gelen bilgiler, Universidad Catolica kulübüne dönüşünün daha yüksek oranda olduğu."

  1. 30.05.2020
  2. Güncelleme: 30.05.2020 15:45
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