HaberlerGaleriFenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız için...
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız için...
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali anlamda büyük bir kayıp yaşayan Fenerbahçe'de rota, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldızlara çevrildi. Bu bağlamda gerek Türkiye'den, gerekse dünyadan birçok isimle görüşen Kanarya, gündemine dünyaca ünlü yıldızı aldı. İşte o isim ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:01
Güncelleme: 30.05.2020 15:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazandı... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızın peşinde olduğu yazıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonun sona ermesiyle beraber futbol yapılandırmasında büyük bir değişime gidecek sarı lacivertlilerde ilk hamle Emre Belözoğlu ile olacak.
Aktif futbol kariyerini sonlandıracak olan tecrübeli isim, Sportif Direktörlük koltuğuna geçecek ve transferler için kolları sıvayacak.
Bu bağlamda önceliğini genç ve gelecek vadeden isimlere verecek Fenerbahçe'de, bir diğer transfer hamleleri de dünyaca ünlü yıldızlar için olacak.
Mevcut takımlarıyla sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek isimlerden birine Kanarya, şimdiden kancayı attı.