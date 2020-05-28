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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Basketbolda flaş gelişme

Basketbolda flaş gelişme

şubesinden sorumlu Fenerbahçeli yönetici , dün önemli bir açıklama yaptı.

şubesinden sorumlu Fenerbahçeli yönetici , dün önemli bir açıklama yaptı. Kadın basketbolunda küçülmeye gideceklerini belirten Sipahioğlu, "Geçen sezon yüzde 35 küçülen takım bütçemiz, bu sezon yine aynı oranda küçülmeye devam edecek. Son 15 yıldaki en düşük takım bütçesine sahip olacağı" diye konuştu.
  1. 28.5.2020
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