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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe 8 haftalık patron Mehmet Aurelio

8 haftalık patron

8 haftalık patron Mehmet Aurelio

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı , önceki günden bu yana takımla idmanlara çıkmaya başladı.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı , önceki günden bu yana takımla idmanlara çıkmaya başladı. Pro lisansı bulunmayan genç antrenörün 'nin başında kalan 8 maça çıkamayabileceği iddia ediliyordu. A Lisansı olan Aurelio, altyapının başındaki Serdar Dayat'ın pro lisansı olması nedeniyle kalan 8 haftada takımın başında olacak. Dayat da bu maçlarda kulübedeki yerini alacak.
  1. 28.5.2020
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