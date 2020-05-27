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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Yanal’dan mesaj var

Yanal’dan mesaj var

Sarı-lacivertliler eski 'ın sözleri günün öne çıkanları arasındaydı.

Sarı-lacivertliler eski 'ın sözleri günün öne çıkanları arasındaydı. "F.Bahçe benim için ayrı bir özel" diyen Yanal, "İhtiyaç duyulan her zaman ben 'nin yanındayım. F.Bahçe'nin önünde mücadele anlamında bir yol var. ve ekibi bu mücadeleyi devam ettirecekler. Onlara destekte bulunmak gerekli. Umarım istedikleri düzeyi bir an önce yakalarlar. Çok dostane şekilde bir ayrılık yaşadım. Şu anda Fenerbahçe'nin başka şeylere, başka bir sürece ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

  1. 27.5.2020
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