Yanal’dan mesaj var

Sarı-lacivertliler eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sözleri günün öne çıkanları arasındaydı. "F.Bahçe benim için ayrı bir özel" diyen Yanal, "İhtiyaç duyulan her zaman ben Fenerbahçe'nin yanındayım. F.Bahçe'nin önünde mücadele anlamında bir yol var. Ali Koç ve ekibi bu mücadeleyi devam ettirecekler. Onlara destekte bulunmak gerekli. Umarım istedikleri düzeyi bir an önce yakalarlar. Çok dostane şekilde bir ayrılık yaşadım. Şu anda Fenerbahçe'nin başka şeylere, başka bir sürece ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.