"Mert Çetin için Fenerbahçe'nin girişimleri oldu"

Gençlerbirliği 2. Başkanı Arif Ölmez, ismi Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan eski futbolcuları Mert Çetin hakkında flaş bir itirafta bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN GİRİŞİMLERİ OLDU"

Radyospor'a konuşan Ölmez, geçtiğimiz sezon Roma'ya sattıkları milli stoper için, "Geçen yıl Mert Çetin ile ilgili Fenerbahçe'nin girişimleri oldu ancak biz oyuncuyu İtalya'ya gönderdik" ifadesini kullandı.

"BERAT ÖZDEMİR'E TEKLİFLER VAR"

Arif Ölmez, 4 büyüklerin ilgilendiği Berat Özdemir ve Ahmet Oğuz'un geleceği hakkında da konuştu. Ölmez, "Berat Özdemir ve başka oyuncularımızla alakalı transfer haberlerini duyuyoruz ancak bu pandemi döneminde kimse bir şey yapmıyor. Berat gelecek yıllarda Türk futboluna damga vuracak. Berat Özdemir'e yurt içinden ve yurt dışından birçok teklif var. Yaz transfer döneminde bu teklifleri değerlendirebiliriz. Ahmet Oğuz bizim altyapımızdan yetişen çok değerli bir oyuncu. Altyapımızdan yetişen oyunculara sadece futbol penceresinden bakmıyoruz. Henüz resmi bir gelişme yok" dedi.