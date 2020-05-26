"Mert Çetin için Fenerbahçe'nin girişimleri oldu"
İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli stoper Mert Çetin hakkında eski takımı Gençlerbirliği'nden flaş bir transfer itirafı geldi. Başkent ekibinin 2. Başkanı Arif Ölmez, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan başarılı futbolcu için geçen yıl sarı-lacivertli kulüpten teklif aldıklarını açıkladı. İşte detaylar...
Gençlerbirliği 2. Başkanı Arif Ölmez, ismi Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan eski futbolcuları Mert Çetin hakkında flaş bir itirafta bulundu.
"FENERBAHÇE'NİN GİRİŞİMLERİ OLDU"
Radyospor'a konuşan Ölmez, geçtiğimiz sezon Roma'ya sattıkları milli stoper için, "Geçen yıl Mert Çetin ile ilgili Fenerbahçe'nin girişimleri oldu ancak biz oyuncuyu İtalya'ya gönderdik" ifadesini kullandı.
"BERAT ÖZDEMİR'E TEKLİFLER VAR"
Arif Ölmez, 4 büyüklerin ilgilendiği Berat Özdemir ve Ahmet Oğuz'un geleceği hakkında da konuştu. Ölmez, "Berat Özdemir ve başka oyuncularımızla alakalı transfer haberlerini duyuyoruz ancak bu pandemi döneminde kimse bir şey yapmıyor. Berat gelecek yıllarda Türk futboluna damga vuracak. Berat Özdemir'e yurt içinden ve yurt dışından birçok teklif var. Yaz transfer döneminde bu teklifleri değerlendirebiliriz. Ahmet Oğuz bizim altyapımızdan yetişen çok değerli bir oyuncu. Altyapımızdan yetişen oyunculara sadece futbol penceresinden bakmıyoruz. Henüz resmi bir gelişme yok" dedi.
- 26.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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