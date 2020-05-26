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26 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Gençlerbirliği'nden flaş Mert Çetin açıklaması! Fenerbahçe...

" için 'nin girişimleri oldu"

"Mert Çetin için Fenerbahçe'nin girişimleri oldu"

Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli stoper hakkında eski takımı 'nden flaş bir itirafı geldi. Başkent ekibinin 2. Başkanı , ve 'ın gündeminde yer alan başarılı futbolcu için geçen yıl sarı-lacivertli kulüpten teklif aldıklarını açıkladı. İşte detaylar...

2. Başkanı , ismi devleri ve 'la anılan eski futbolcuları hakkında flaş bir itirafta bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN GİRİŞİMLERİ OLDU"
Radyospor'a konuşan Ölmez, geçtiğimiz sezon Roma'ya sattıkları milli stoper için, "Geçen yıl Mert Çetin ile ilgili Fenerbahçe'nin girişimleri oldu ancak biz oyuncuyu 'ya gönderdik" ifadesini kullandı.

"BERAT ÖZDEMİR'E TEKLİFLER VAR"
Arif Ölmez, 4 büyüklerin ilgilendiği ve 'un geleceği hakkında da konuştu. Ölmez, "Berat Özdemir ve başka oyuncularımızla alakalı haberlerini duyuyoruz ancak bu pandemi döneminde kimse bir şey yapmıyor. Berat gelecek yıllarda Türk futboluna damga vuracak. Berat Özdemir'e yurt içinden ve yurt dışından birçok teklif var. Yaz transfer döneminde bu teklifleri değerlendirebiliriz. Ahmet Oğuz bizim altyapımızdan yetişen çok değerli bir oyuncu. Altyapımızdan yetişen oyunculara sadece penceresinden bakmıyoruz. Henüz resmi bir gelişme yok" dedi.

  1. 26.05.2020
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