Flaş sözler! "Mert Çetin Türkiye'ye dönmek istese bile..."
A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, Son Sayfa programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çınar, "Eğer Mert Çetin Türkiye'ye dönmek istese bile Roma, Türkiye'ye kiralamaya sıcak bakar mı bilemeyiz ama Mert Türkiye'ye geldiği anda her takımın stoperinde oynayabilir." ifadelerini kullandı.
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