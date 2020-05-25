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25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Son dakika: corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Son dakika: Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Son dakika corona virüsü haberleri... ; oyuncular, teknik heyet, idari heyet ve tesis personeline bugün yapılan corona virüsü testinde tüm sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Kulübü, futbolculara, teknik-idari heyetine ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 PCR testinin tüm sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 26-31 Mayıs tarihleri arasında TFF'nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa gireceğini de ifade etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra görev yapan personelimize bugün yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Takımımız, TFF'nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 26-31 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacaktır."

  1. 25.05.2020
  2. Güncelleme: 25.05.2020 23:07
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