Son dakika: Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı
Son dakika corona virüsü haberleri... Fenerbahçe; oyuncular, teknik heyet, idari heyet ve tesis personeline bugün yapılan corona virüsü testinde tüm sonuçların negatif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, futbolculara, teknik-idari heyetine ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 PCR testinin tüm sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertliler, 26-31 Mayıs tarihleri arasında TFF'nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa gireceğini de ifade etti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize bugün yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.
Takımımız, TFF'nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 26-31 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacaktır."
- 25.05.2020
- Güncelleme: 25.05.2020 23:07
- Diego Simeone'den eleştirilere flaş yanıt! Arda Turan ve Falcao...
- Son dakika: Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı
- İngiltere'de corona virüsünü yok saydılar! Bournemouth'da plajlar tıklım tıklım...
- Manuel Charr: Mike Tyson'ı Türkiye'ye getirmek istiyoruz
- Corona virüsünü umursamadılar! Fransa'da yasa dışı maç
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.