Mert Hakan Yandaş: Son saniyeye kadar Sivas'a hizmet edeceğiz
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yarıştığı Mert Hakan Yandaş, geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sivassporlu yıldız, hem Emre Kılınç hem de kendisinin son saniyeye kadar Sivas için mücadele edeceklerini belirtip, sezon sonunu işaret etti.
Sivasspor'da bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray gibi dev takımları peşine takan Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'in yeniden başlaması ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Yıldız orta saha, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"ALMANYA BİZİM İÇİN ROL MODEL"
Ligimiz başlayacak gibi gözüküyor. Biz her zaman kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Mesafelere dikkat ederek idmanlarımıza devam ediyoruz. Bizim için Almanya Ligi çok önemli bir rol model. Bu işi gerçekten çok iyi yürütüyorlar. Biz de başladığımız zaman onlar gibi sıkı tedbirler alırsak sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
"FİKSTÜRÜMÜZ AVANTAJLI GÖZÜKÜYOR"
Birbirimiz için mücadele eden bir ekibiz. Güzel bir aile olduğumuz için bu seviyelere geldik. Hem saha içinde hem de saha dışında keyif almaya çalışan bir ekip olduk. Fikstürümüz avantajlı gözüküyor ama herkesin bir can derdi var. Biz, kötü süreci iyi atlatmak istiyoruz. İlk 3 haftayı iyi geçiren takım havaya girip devamını getirebilir. İlk yarıda yaptıklarımızı yeniden yapabiliriz.
"SİVASLILAR BİZE SİTEM EDİYOR"
Konuşmadığımız şeyler çıkınca üzülüyoruz, Sivas'a mahcup oluyoruz. Onlar da bize sitem ediyorlar. Son saniyeye kadar Sivas şehrine hizmet etmek için buradayız. Emre'nin de karakterine kefilim. İnşallah şampiyon olup Sivas'ı Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz.
- 24.05.2020
- Güncelleme: 24.05.2020 21:30
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