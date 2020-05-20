Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Resmen... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Resmen...

'yi transferde yıkan haber! Resmen...

Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Resmen...

ekiplerinden önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başlamıştı ve santrfor bölgesine öncelik verdi. Bu kapsamda listesini belirleyen sarı-lacivertliler, golcü futbolcu 'u transfer gündemine almıştı. Fransız hücum oyuncusundan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

'nin gözdesi konumunda bulunan 'nin golcü futbolcusu takımında kaldı.

Sarı-lacivertli takımın listesinde ilk sıralarda bulunan Fransız golcü, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesini 1 sene daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin opsiyon hakkı kullanılarak 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Takımda kalmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Giroud, "Ortam güvenli olduğunda Stamford Bridge'de taraftarımızın önünde Chelsea formasını giymek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

2018 yılının ara transfer döneminde 'dan transfer edilen Giroud, bu sezon Chelsea ile çıktığı 13 maçta 3 gol kaydetti.

  1. 20.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Resmen... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA