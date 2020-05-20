Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Resmen...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında transfer çalışmalarına başlamıştı ve santrfor bölgesine öncelik verdi. Bu kapsamda listesini belirleyen sarı-lacivertliler, golcü futbolcu Olivier Giroud'u transfer gündemine almıştı. Fransız hücum oyuncusundan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konumunda bulunan Chelsea'nin golcü futbolcusu Olivier Giroud takımında kaldı.
Sarı-lacivertli takımın listesinde ilk sıralarda bulunan Fransız golcü, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesini 1 sene daha uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin opsiyon hakkı kullanılarak 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Takımda kalmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Giroud, "Ortam güvenli olduğunda Stamford Bridge'de taraftarımızın önünde Chelsea formasını giymek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.
2018 yılının ara transfer döneminde Arsenal'dan transfer edilen Giroud, bu sezon Chelsea ile çıktığı 13 maçta 3 gol kaydetti.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Resmen... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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