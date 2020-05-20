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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki Mohammed Kudus için transfer açıklaması

Süper Lig'e corona virüsü salgını sonrası verilen arayı transfer çalışmaları yürüterek değerlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe, Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus karşı karşıya gelmişti. Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği ismi, Kanarya da uzun süredir takip ediyordu. Genç yıldız'ın menajeri de yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

20 Mayıs 2020 Çarşamba 21:43 Güncelleme: 20.05.2020 21:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





