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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki Mohammed Kudus için transfer açıklaması
Süper Lig'e corona virüsü salgını sonrası verilen arayı transfer çalışmaları yürüterek değerlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe, Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus karşı karşıya gelmişti. Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği ismi, Kanarya da uzun süredir takip ediyordu. Genç yıldız'ın menajeri de yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 21:43
Güncelleme: 20.05.2020 21:43
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe bir yıldız oyuncu için daha karşı karşıya gelmişti.
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Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus için iki ezeli rakiplerin yarış içinde olduğu iddia edilmişti.
Ganalı genç orta saha oyuncusunun transferinde kimin mutlu sona ulaşacağı ise merak konusu olmuştu.
TERİM'İN GÖZDESİYDİ
Galatasaray'da Fatih Terim, yönetime verdiği raporda genç orta saha oyuncusunun kesinlikle alınmasını istemişti.
Yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu, sarı-lacivertli takımın genç yıldızı Comolli döneminden bu yana izlediği iddia edilmişti.