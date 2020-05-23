Son dakika: Nenad Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Nenad Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Son dakika: 'dan flaş açıklaması!

Son dakika: Nenad Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

arayışlarını sürdüren 'de adaylar arasında bulunan sarı-lacivertliler ile ilgili olarak son dakika açıklamasında bulundu. İşte o açıklamalar...

arayışlarını sürdürürken takımın gözde adaylarından sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

RTL'ye konuşan Bjelica, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Fenerbahçe, 30 milyon taraftara sahip büyük bir kulüp. Ben dahil her antrenör için orada çalışmak zor. Fenerbahçe'ye 'evet' demedim. Müzakereler bitmedi. Beni aradılar ve durumumu sordular. Takımı Haziran başında devralmamı istediler. Ancak 'de şartlar henüz hazır değil." diye konuştu.

48 yaşındaki Nenad Bjelica, iki yıldır çalıştırdığı Hırvat ekibi 'ten Nisan ayında ayrıldı.

Hırvat teknik adam daha önce Lech Poznan, Spezia, , Wolfsberger, Lustenau ve Karnten'i çalıştırdı.

  1. 23.05.2020
  2. Güncelleme: 23.05.2020 13:12
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Nenad Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA