Son dakika: Nenad Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylar arasında bulunan Nenad Bjelica sarı-lacivertliler ile ilgili olarak son dakika açıklamasında bulundu. İşte o açıklamalar...
Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken takımın gözde adaylarından Nenad Bjelica sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.
RTL'ye konuşan Bjelica, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Fenerbahçe, 30 milyon taraftara sahip büyük bir kulüp. Ben dahil her antrenör için orada çalışmak zor. Fenerbahçe'ye 'evet' demedim. Müzakereler bitmedi. Beni aradılar ve durumumu sordular. Takımı Haziran başında devralmamı istediler. Ancak Türkiye'de şartlar henüz hazır değil." diye konuştu.
48 yaşındaki Nenad Bjelica, iki yıldır çalıştırdığı Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten Nisan ayında ayrıldı.
Hırvat teknik adam daha önce Lech Poznan, Spezia, Austria Wien, Wolfsberger, Lustenau ve Karnten'i çalıştırdı.
- 23.05.2020
- Güncelleme: 23.05.2020 13:12
- Son dakika: Nenad Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
- Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı
- Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Padeborn - Hoffenheim maçı ne hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
- Novak Djokovic'ten flaş turnuva kararı! Corona virüsü sonrası...
- Fatih Terim istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Görüşmeler başladı
- Sergen Yalçın'dan flaş Gökhan ve Caner sözleri!
- Galatasaray'da Seri'nin yerine o ismin kardeşi geliyor!
- Son dakika: Trabzonspor da çok istiyordu! Fenerbahçe'ye müthiş takas teklifi...
- Ve Birleşmiş Milletler corona virüsüne karşı devrede! O robot...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Nenad Bjelica'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.