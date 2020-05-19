Son dakika: Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...

Fenerbahçe, corona virüsü (koronavirüs) salgını sonrası Futbol Takımı'na yapılan ikinci testlerin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan KOVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." denildi.

Ayrıca açıklamasının devamında idmanların başlayacağı "Küçük gruplar halinde Çarşamba, Perşembe ve Cuma tesislerde çalışmalar sürecek." sözleriyle duyuruldu.