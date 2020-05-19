Son dakika: Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...
Fenerbahçe'de son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Sarı lacivertliler, resmi yayın organından yaptığı açıklamada, Futbol A Takımı için yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı.
Fenerbahçe, corona virüsü (koronavirüs) salgını sonrası Futbol Takımı'na yapılan ikinci testlerin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan KOVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." denildi.
Ayrıca açıklamasının devamında idmanların başlayacağı "Küçük gruplar halinde Çarşamba, Perşembe ve Cuma tesislerde çalışmalar sürecek." sözleriyle duyuruldu.
- 19.05.2020
- Güncelleme: 19.05.2020 13:33
- Son dakika: Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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Son dakika: Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması! Test sonuçları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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