Fenerbahçe'nin gözdesi Alpaslan Öztürk'e şok! Davayı kaybetti - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
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'nin gözdesi 'e şok! Davayı kaybetti

Fenerbahçe'nin gözdesi Alpaslan Öztürk'e şok! Davayı kaybetti

'nin transferde gözde ismi Alpaslan Özütrk, mahkemeden aldığı şok haberle sarsıldı. 2016-17 sezonunda Öztürk'ün ekibi ile sözleşmesini tek taraflı sonlandırmasını haksız bulan mahkeme, tecrübeli futbolcu ve o dönem olduğu Elazığspor'a para cezası verdi.

ekiplerinden 'de transferin gözde oyuncusu 'e 'dan şok bir haber geldi. Sarı-kırmızılılarda 2 sezondur forma giyen deneyimli oyuncunun, 2016 yılında 'le sözleşmesini tek taraflı sonlandırmasının ardından Belçika ekibinin 'ya açtığı haksız fesih davasını kaybettiği öğrenildi.

Liege'i haklı bulan FIFA'nın haksız fesih nedeniyle Alpaslan'ın eski kulübüne 440 bin Euro ceza ödemesini kararlaştırdığı ortaya çıktı. Liege'den ayrılıp 2016-17 sezonunda Elazığspor'a imza atan Alpaslan veya futbolcuyu eden kulüp, Belçika ekibine 3 milyon 300 bin TL ödeyecek.

FIFA'dan aldığı haberle sarsılan 26 yaşındaki oyuncu karara itiraz etti. Göztepe'de gösterdiği performansla Süper Lig'de başta olmak üzere Trabzonspor ve 'in de transfer listesine giren Alpaslan, 2013-14 sezonunda Standard Liege'de 11 maça çıkıp ardından Kasımpaşa ve Eskişehirspor'a kiralandı.

Standard Liege'e 2016-17 sezonu başında geri dönen oyuncu ardından Belçika'dan ayrılıp Elazığspor'a imza attı. Göztepe'ye ise geçen sezon başında transfer olan Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılılarda toplam 49 resmi maça çıktı.

  1. 19.05.2020
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