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19 Mayıs 2020, Salı
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gaza bastı

Göztepe gaza bastı

Hazırlıklarını sürdüren , iç transferde gaza basıyor. Beto, Castro, Titi, Berkan, Atınç, Napoleoni, Atakan, Soner ve Serdar'ı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu hafta oyuncularla masaya oturacak.

Hazırlıklarını sürdüren , iç transferde gaza basıyor. Beto, Castro, Titi, Berkan, Atınç, Napoleoni, Atakan, Soner ve Serdar'ı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu hafta oyuncularla masaya oturacak. Başkan 'in, indirim yapmaya sıcak bakan futbolcuların birçoğuyla 10 gün içinde anlaşma sağlayacağı ifade edildi.

  1. 19.5.2020
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