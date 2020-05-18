Yıldızlar kalsın
Dış transferde gençlere yönelen Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, takımda da kayıp vermek istemiyor. Castro, Napoleoni, Alpaslan ve Halil gibi isimler için ‘kalmalı’ raporunu Başkan Sepil’e iletti.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, iç ve dış transferde stratejisini belirledi. Ekonomik sıkıntıları göz önüne alan genç hocanın dış transferde yönetimi zorlamayacağı ve makul isimlere yöneleceği ifade edildi. 1. ve 2. Lig'i iyi tanıyan genç teknik adamın, gelecek vadeden birçok genç futbolcuyu listesine aldığı vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil'den sadece iyi bir golcü alınmasını ısrarla talep eden İlhan Palut'un mevcut kadroda ise çok fazla kayıp yaşanmamasını istediği vurgulandı.
İKİ OYUNCU 'SATILMASIN' DEDİ
Sözleşmeleri bitecek olan Beto, Castro, Titi, Berkan, Napoleoni, Atakan, Serdar ve Soner'in kesinlikle takımda tutulması yönünde rapor veren İlhan Palut'un, birçok kulübün listesinde olan Alpaslan ile Halil'in satılmaması fikrini kurmaylara ilettiği kaydedildi. Genç oyuncuları daha çok vitrine çıkarmayı da planlayan Palut daha önce yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle yeni bir sürece girdik. Artık teknik adamlar yeni bir strateji belirleyecek. Sürekli transfer isteme dönemi bitti" cümlelerini kurmuştu.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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