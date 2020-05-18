Yıldızlar kalsın - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Yıldızlar kalsın

Yıldızlar kalsın

Yıldızlar kalsın

gençlere yönelen , takımda da kayıp vermek istemiyor. Castro, Napoleoni, Alpaslan ve Halil gibi isimler için ‘kalmalı’ raporunu Başkan Sepil’e iletti.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, iç ve stratejisini belirledi. Ekonomik sıkıntıları göz önüne alan genç hocanın dış transferde yönetimi zorlamayacağı ve makul isimlere yöneleceği ifade edildi. 1. ve 2. Lig'i iyi tanıyan genç teknik adamın, gelecek vadeden birçok genç futbolcuyu listesine aldığı vurgulandı. Başkan 'den sadece iyi bir golcü alınmasını ısrarla talep eden İlhan Palut'un mevcut kadroda ise çok fazla kayıp yaşanmamasını istediği vurgulandı.

İKİ OYUNCU 'SATILMASIN' DEDİ
Sözleşmeleri bitecek olan Beto, Castro, Titi, Berkan, Napoleoni, Atakan, Serdar ve Soner'in kesinlikle takımda tutulması yönünde rapor veren İlhan Palut'un, birçok kulübün listesinde olan Alpaslan ile Halil'in satılmaması fikrini kurmaylara ilettiği kaydedildi. Genç oyuncuları daha çok vitrine çıkarmayı da planlayan Palut daha önce yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle yeni bir sürece girdik. Artık teknik adamlar yeni bir strateji belirleyecek. Sürekli isteme dönemi bitti" cümlelerini kurmuştu.

  1. 18.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıldızlar kalsın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA