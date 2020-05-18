Yıldızlar kalsın

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, iç ve dış transferde stratejisini belirledi. Ekonomik sıkıntıları göz önüne alan genç hocanın dış transferde yönetimi zorlamayacağı ve makul isimlere yöneleceği ifade edildi. 1. ve 2. Lig'i iyi tanıyan genç teknik adamın, gelecek vadeden birçok genç futbolcuyu listesine aldığı vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil'den sadece iyi bir golcü alınmasını ısrarla talep eden İlhan Palut'un mevcut kadroda ise çok fazla kayıp yaşanmamasını istediği vurgulandı.

İKİ OYUNCU 'SATILMASIN' DEDİ

Sözleşmeleri bitecek olan Beto, Castro, Titi, Berkan, Napoleoni, Atakan, Serdar ve Soner'in kesinlikle takımda tutulması yönünde rapor veren İlhan Palut'un, birçok kulübün listesinde olan Alpaslan ile Halil'in satılmaması fikrini kurmaylara ilettiği kaydedildi. Genç oyuncuları daha çok vitrine çıkarmayı da planlayan Palut daha önce yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle yeni bir sürece girdik. Artık teknik adamlar yeni bir strateji belirleyecek. Sürekli transfer isteme dönemi bitti" cümlelerini kurmuştu.