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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Alpaslan’a 3 milyon TL’lik tazminat şoku

Alpaslan’a 3 milyon TL’lik tazminat şoku

'de transferin gözdesi 'e 'dan şok bir haber geldi. 2016'da 'le sözleşmesini tek taraflı sonlandıran tecrübeli oyuncu, tarafından 440 bin euro'luk 'haksız fesih' cezasına çarptırıldı.

'de transferin gözdesi 'e 'dan şok bir haber geldi. 2016'da 'le sözleşmesini tek taraflı sonlandıran tecrübeli oyuncu, tarafından 440 bin euro'luk 'haksız fesih' cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden Alpaslan, olumlu yanıt alamazsa 3 milyon 300 bin TL tazminat ödemek zorunda kalacak.
  1. 20.5.2020
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