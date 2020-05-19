Haberler
Galeri
Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu! Isla yerine Arjantinli süper yetenek
Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu! Isla yerine Arjantinli süper yetenek
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber Şilili sağ bek Mauricio Isla ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, yerine getireceği ismi buldu! İtalyan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde sarı lacivertlilerin, Boca Juniors'un genç yeteneği ile temasa geçtiğini duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
19 Mayıs 2020 Salı 14:06
Güncelleme: 19.05.2020 14:19
Fenerbahçe'de dev transfer hareketliliği sürüyor... Gelecek sezon için mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle birebir temasa geçmeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla ile kontrat yenilemeyi düşünmeyen sarı lacivertlilerin hedefindeki isim belli oldu.
Kısa süre önce Arjantin Ligi devi Boca Juniors'a transfer olmak istediğini açıkça dile getiren Isla'nın yeni kulübü de belli oluyor.
İtalyanlar, konu ile ilgili yaptığı haberde, Fenerbahçe'nin kendi sağ bekini Boca'ya, Boca'nın sağ bekini ise kendisine getirmeyi planladıklarını açıkladı.
Tuttomercatoweb'in konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde yer aldı;