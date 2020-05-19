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Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu! Isla yerine Arjantinli süper yetenek

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber Şilili sağ bek Mauricio Isla ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, yerine getireceği ismi buldu! İtalyan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde sarı lacivertlilerin, Boca Juniors'un genç yeteneği ile temasa geçtiğini duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

19 Mayıs 2020 Salı 14:06 Güncelleme: 19.05.2020 14:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





