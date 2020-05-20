Nuri Şahin’de sıcak gelişme!
Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda görmek istediği Nuri Şahin'den sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Werder Bremen'in, sözleşmesi bitecek yıldız isme henüz teklif yapmaması ve Nuri'nin takımda yer bulamaması Almanya'dan ayrılma ihtimalini güçlendirdi.
Yeniden başlayan Bundesliga'da önceki akşam Werder Bremen'in 4-1 yenildiği Leverkusen maçında yedek soyunan ve 5 değişikliğe rağmen oyuna giremeyen Nuri'nin, hocası Florian Kohfeldt ile arasının açık olduğu ve Bremen'den ayrılacağı iddia edildi. Nuri ile Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapmıştı.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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