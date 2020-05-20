Nuri Şahin’de sıcak gelişme!

Yeniden başlayan Bundesliga'da önceki akşam Werder Bremen'in 4-1 yenildiği Leverkusen maçında yedek soyunan ve 5 değişikliğe rağmen oyuna giremeyen Nuri'nin, hocası Florian Kohfeldt ile arasının açık olduğu ve Bremen'den ayrılacağı iddia edildi. Nuri ile Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapmıştı.