İtalya’dan Ivan Juric iddiası - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe için flaş iddia! Görüşme gerçekleşti

’dan iddiası

İtalya’dan Ivan Juric iddiası

Çizme basını, bu sezon ’da ile başarılı bir grafik çizen 44 yaşındaki 'in F.Bahçe ile görüştüğünü ileri sürdü.

'de hoca konusu hâlâ belirsizliğini korurken dört bir yandan çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor. Bu kez İtalyanlar 'acaba' dedirtecek bir isim ortaya attı. 'te yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, bu sezon 'da başaralı ıbir sezon geçiren ile temas kurdu. 'un , ve Torino için adını telaffuz ettiği, İngiliz 'ın "West Ham'da 'in yerine Juric düşünülüyor" haberlerini yaptığı ortamda bir anda Fenerbahçe'nin adı da anılmaya başlandı. Radio Kiss Kiss'in haberi üzerine Calcio Hellas, durumu menajer Marko Naletelic'e sordu. Naletelic, "Juric ile ilgili haberleri ben de duyuyorum. 'den de talip oldular. Ama görüşme ne aşamada bilmiyorum. Şu an menajeri ya da avukatı değilim. Ivan, gittiği her yerde başarılı olur" dedi.

MONTELLA'DAN SONRA

'da spor basını nedense bir anda Fenerbahçe ile ilgili haberler yapmaya başladı. Geçtiğimiz gün de sarı-lacivertlilerin, son olarak Fiorentina'ya çalıştıran 45 yaşındaki Vincenzo Montella ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak bilindiği üzere başkan , Türkiye'yi tanıyan bir hoca getirmek istediğini açıkladı.

  1. 23.5.2020
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