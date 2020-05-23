İtalya’dan Ivan Juric iddiası
Çizme basını, bu sezon İtalya’da Hellas Verona ile başarılı bir grafik çizen 44 yaşındaki teknik direktör Ivan Juric'in F.Bahçe ile görüştüğünü ileri sürdü.
Fenerbahçe'de hoca konusu hâlâ belirsizliğini korurken dört bir yandan çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor. Bu kez İtalyanlar 'acaba' dedirtecek bir isim ortaya attı. Radio Kiss Kiss'te yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, bu sezon Hellas Verona'da başaralı ıbir sezon geçiren Ivan Juric ile temas kurdu. La Gazetta Dello Sport'un Fiorentina, Napoli ve Torino için adını telaffuz ettiği, İngiliz The Guardian'ın "West Ham'da David Moyes'in yerine Juric düşünülüyor" haberlerini yaptığı ortamda bir anda Fenerbahçe'nin adı da anılmaya başlandı. Radio Kiss Kiss'in haberi üzerine Calcio Hellas, durumu menajer Marko Naletelic'e sordu. Naletelic, "Juric ile ilgili haberleri ben de duyuyorum. Türkiye'den de talip oldular. Ama görüşme ne aşamada bilmiyorum. Şu an menajeri ya da avukatı değilim. Ivan, gittiği her yerde başarılı olur" dedi.
MONTELLA'DAN SONRA
İtalya'da spor basını nedense bir anda Fenerbahçe ile ilgili haberler yapmaya başladı. Geçtiğimiz gün de sarı-lacivertlilerin, son olarak Fiorentina'ya çalıştıran 45 yaşındaki teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak bilindiği üzere başkan Ali Koç, Türkiye'yi tanıyan bir hoca getirmek istediğini açıkladı.
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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