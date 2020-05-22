Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Sergen Yalçın'ın gözdesi geliyor

Rotasyondaki bir diğer stoperi Sadık Çiftpınar'ın da çapraz bağlarından geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından bu bölgede orta saha oyuncusu olan Jailson'u kullanan sarı-lacivertliler, Serdar Aziz'in yanına en az bir takviye yapmak için arayışlarını hızlandırdı.