Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Sergen Yalçın'ın gözdesi geliyor
Geçtiğimiz yıllarda savunmasıyla ön plana çıkan Fenerbahçe'de bu sezon defans hattının fire vermesi nedeniyle yönetim gaza bastı. Yapılan transferlerin takıma uymaması ve o mevkiye çekilen Jailson'un sık sık penaltı yaptırması nedeniyle epey bir puan kaybına uğrayan sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki sezon bu sıkıntıyı çözebilmek adına Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da listesinde bulunan savunmacı için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
22 Mayıs 2020 Cuma 13:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 12 Haziran'da başlayacak maçlar için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gruplar halinde antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezonda takımı baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Sezon başında transfer ettiği Zanka'yı kiralayan, Rami ile de yollarını ayıran Kanarya, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Falette'den istediği katkıyı alamadı.
Rotasyondaki bir diğer stoperi Sadık Çiftpınar'ın da çapraz bağlarından geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından bu bölgede orta saha oyuncusu olan Jailson'u kullanan sarı-lacivertliler, Serdar Aziz'in yanına en az bir takviye yapmak için arayışlarını hızlandırdı.
Bu doğrultuda Atalanta ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli stoper Jose Luis Palomino'yu gündemine alan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.