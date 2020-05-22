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22 Mayıs 2020, Cuma
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Kanarya’da 3. yıl coşkusu

Kanarya’da 3. yıl coşkusu

, erkek takımının 'ndeki şampiyonluğunun 3. yıl dönümünü kutladı.

, erkek takımının 'ndeki şampiyonluğunun 3. yıl dönümünü kutladı. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun! Bu onuru bize ve ülkemize yaşatan hocamız ve Avrupa Ligi şampiyonluğu posterimizde yer alan tüm sporcularımızı bir kez daha teker teker gururla hatırlıyor ve kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe, 2016-17 'de yapılan organizasyonunun finalinde 'ın takımını 80-64 yenerek kupanın sahibi olmuştu.
  1. 22.5.2020
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