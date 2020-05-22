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22 Mayıs 2020, Cuma
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’yi reddetmiştim

Chelsea’yi reddetmiştim

'nin gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncularından , 2007 yazında yerine Fenerbahçe'ye gittiğini açıkladı.

'nin gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncularından , 2007 yazında yerine Fenerbahçe'ye gittiğini açıkladı. O dönem 'te Abramovich ile anlaştığını belirten Carlos, "Son anda bir pürüz çıkınca Chelsea'yi reddettim ve Fenerbahçe'yi seçtim. İyi ki 'ye gitmişim" dedi.
  1. 22.5.2020
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