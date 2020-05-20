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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'de testler negatif çıktı

Fenerbahçe'de testler negatif çıktı

Kulübü, yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada: " A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan Covid-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra çalışmalarını sürdürecektir" denildi.

  1. 20.5.2020
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