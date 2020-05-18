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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Ali Koç’la ilgili flaş iddia!

’la ilgili flaş iddia!

Ali Koç’la ilgili flaş iddia!

Türk futbol kamuoyu liglerin başlangıç tarihi ile ilgili tartışma içindeyken yurt dışından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Avrupa Kulüpler Birliği'nde () asbaşkan olarak görev yapan Fenerbahçe Başkanı 'un, nisan ayında liglerin oynanması için bir belge imzaladığı öne sürüldü. ECA Başkanı olan Başkanı Andrea Agnelli'nin de imzasının bulunduğu "Liglerin oynanmasını tavsiye eder" nitelikteki Avrupa Kulüpler Birliği antetiyle hazırlanan belgeyi, 'nın "Ligler oynanmasın" diyen kulüplere karşı koz olarak kullandığı kaydedildi.

  1. 18.5.2020
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