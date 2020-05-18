Ali Koç’la ilgili flaş iddia!
Türk futbol kamuoyu liglerin başlangıç tarihi ile ilgili tartışma içindeyken yurt dışından ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) asbaşkan olarak görev yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, nisan ayında liglerin oynanması için bir belge imzaladığı öne sürüldü. ECA Başkanı olan Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin de imzasının bulunduğu "Liglerin oynanmasını tavsiye eder" nitelikteki Avrupa Kulüpler Birliği antetiyle hazırlanan belgeyi, UEFA'nın "Ligler oynanmasın" diyen kulüplere karşı koz olarak kullandığı kaydedildi.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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