Ali Koç’la ilgili flaş iddia!

Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) asbaşkan olarak görev yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, nisan ayında liglerin oynanması için bir belge imzaladığı öne sürüldü. ECA Başkanı olan Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin de imzasının bulunduğu "Liglerin oynanmasını tavsiye eder" nitelikteki Avrupa Kulüpler Birliği antetiyle hazırlanan belgeyi, UEFA'nın "Ligler oynanmasın" diyen kulüplere karşı koz olarak kullandığı kaydedildi.