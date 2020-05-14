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14 Mayıs 2020, Perşembe
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yönetiminden Hasan Ali’ye destek

Fenerbahçe yönetiminden Hasan Ali’ye destek

yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin ile ilgili sözleri öne çıkanlardan oldu.

Sosyal medyada Hasan ile sözleşme imzalanmaması yönünde başlatılan kampanyayı değerlendiren Baki, "'nin formasını giyen herkes değerimizdir. Takım kaptanlarımıza yapılan algı operasyonlarına itibar edilmemesini rica ediyoruz" dedi.

  1. 14.5.2020
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