Fenerbahçe yönetiminden Hasan Ali’ye destek

Sosyal medyada Hasan ile sözleşme imzalanmaması yönünde başlatılan kampanyayı değerlendiren Baki, "Fenerbahçe'nin formasını giyen herkes değerimizdir. Takım kaptanlarımıza yapılan algı operasyonlarına itibar edilmemesini rica ediyoruz" dedi.