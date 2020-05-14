Fenerbahçe Frey'i Rizespor'a kiralıyor!

Sezon başında Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, Türkiye'ye dönüyor. Takvim'de yer alan habere göre Nürnberg'in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği İsviçreli forvetle Çaykur Rizesyor'un ilgilendiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Frey'i Karadeniz kulübüne kiralayacağı belirtildi.

Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin yaptığı son açıklamada şunları kaydetmişti:

Geleceğimle ilgili sakinim, bir endişem yok. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum her gün, evde çalışmalarımı yapıyorum. Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğimi, Nürnberg'de kalıp kalmayacağımı düşünmüyorum şu anda. Ligin tekrar başlıyor olmasından gerçekten mutluyum. Dünyada futbol oynamaktan daha güzel bir şey yok. Sahaya çıkıp tekrar kendimi göstermek için can atıyorum.

