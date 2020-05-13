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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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’a destek

Landshut’a destek

tüm dünyayı etkilediği dönemde birçok ülkede faaliyet gösteren de yardım kampanyalarına devam ediyor.

tüm dünyayı etkilediği dönemde birçok ülkede faaliyet gösteren de yardım kampanyalarına devam ediyor. Son olarak 'taki dernek yetkilileri, ihtiyaç sahiplerine gıda ürünlerinin yer aldığı kolileri teslim etti.
  1. 13.5.2020
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