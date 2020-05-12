Fenerbahçe'nin bitmeyen aşkı: Edin Visca

Gelecek sezon öncesi işi sıkı tutan F.Bahçe, Başakşehir'in yıldızlarıyla kadrosuna güçlendirmeyi hedefliyor. İrfan için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Edin Visca'dan da vazgeçmiyor. Özellikle ligi bilen isimler üzerinde duran Kanarya, 30 yaşındaki oyuncunun transferinde tüm şartları zorluyor. Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Visca'nın da Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.