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12 Mayıs 2020, Salı
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'nin bitmeyen aşkı: Edin Visca

Fenerbahçe'nin bitmeyen aşkı: Edin Visca

için nabız yoklamaya başlayan , Boşnak yıldızdan da vazgeçmiyor. Yönetim, tecrübeli oyuncuyu kadroya katmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Gelecek sezon öncesi işi sıkı tutan F.Bahçe, 'in yıldızlarıyla kadrosuna güçlendirmeyi hedefliyor. için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Edin Visca'dan da vazgeçmiyor. Özellikle ligi bilen isimler üzerinde duran Kanarya, 30 yaşındaki oyuncunun transferinde tüm şartları zorluyor. Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Visca'nın da Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

  1. 12.5.2020
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