Kraliçelerden teşekkür

Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Bu sezon Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Potanın Kraliçeleri'ne büyük bir coşkuyla destek olarak zaferlerimizde pay sahibi olan büyük Fenerbahçe taraftarına ve değerli sponsorumuz Öznur Kablo'ya teşekkürlerimizle" ifadeleri kullanıldı.