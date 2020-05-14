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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Kraliçelerden teşekkür

Kraliçelerden teşekkür

Corona virüsü nedeniyle basketbol liglerinin iptal edildiği dönemde Kadın Takımı'ndan taraftarlara teşekkür...

Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Bu sezon 'nin ve dünyanın dört bir yanında Potanın Kraliçeleri'ne büyük bir coşkuyla destek olarak zaferlerimizde pay sahibi olan büyük taraftarına ve değerli sponsorumuz Öznur Kablo'ya teşekkürlerimizle" ifadeleri kullanıldı.

  1. 14.5.2020
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