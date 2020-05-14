Kraliçelerden teşekkür
Corona virüsü nedeniyle basketbol liglerinin iptal edildiği dönemde Fenerbahçe Kadın Takımı'ndan taraftarlara teşekkür...
Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Bu sezon Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Potanın Kraliçeleri'ne büyük bir coşkuyla destek olarak zaferlerimizde pay sahibi olan büyük Fenerbahçe taraftarına ve değerli sponsorumuz Öznur Kablo'ya teşekkürlerimizle" ifadeleri kullanıldı.
- 14.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kraliçelerden teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.