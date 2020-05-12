Şampiyon Fenerbahçe

Son dönemde e-spor'da atağa geçen Fenerbahçe, dün şampiyonluğunu ilan etti. 1907 Fenerbahçe Espor League of Legends, final serisinde fastPay Wildcats'e şans tanımadı. Rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde zafere ulaştı. Kanarya, 7'nci sezonunda 3. kez mutlu sona ulaştı.