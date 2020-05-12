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12 Mayıs 2020, Salı
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Şampiyon Fenerbahçe

Son dönemde e-spor'da atağa geçen , dün şampiyonluğunu ilan etti. 1907 Fenerbahçe of Legends, final serisinde fastPay Wildcats'e şans tanımadı.

Son dönemde e-spor'da atağa geçen , dün şampiyonluğunu ilan etti. 1907 Fenerbahçe of Legends, final serisinde fastPay Wildcats'e şans tanımadı. Rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde zafere ulaştı. Kanarya, 7'nci sezonunda 3. kez mutlu sona ulaştı.

  1. 12.5.2020
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