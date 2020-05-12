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Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi
Fenerbahçe ilk transferini Gölcükspor'dan yapmıştı. Sarı-lacivertliler 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır." açıklanmasıyla duyurmuştu. Genç futbolcu sarı-lacivertli formayı da giydi. İşte o fotoğraf...
12 Mayıs 2020 Salı 23:04
Güncelleme: 12.05.2020 23:04
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Süper Lig'e verilen arada gelecek yılın takımını kurma hedefiyle çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ilk imzayı attırmıştı.
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Sarı-lacivertli takım, bir süredir görüşme halinde olduğu İsmail Yüksek'i kadrosuna katmıştı. Resmi siteden yapılan duyuruda, hem Gölcükspor ile hem de oyuncu ile anlaşma sağlandığı ifade edilmişti.
Açıklamanın detaylarında genç oyunculara yapılan yatırımlara vurgu yapılırken, Yüksek'i birçok Süper Lig kulübünün de istediğini altı çizilmişti.
Orta sahada oynayan İsmai Yüksek, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.
FENERBAHÇE TRANSFERİ BÖYLE DUYURMUŞTU
"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.