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Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi

Fenerbahçe ilk transferini Gölcükspor'dan yapmıştı. Sarı-lacivertliler 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır." açıklanmasıyla duyurmuştu. Genç futbolcu sarı-lacivertli formayı da giydi. İşte o fotoğraf...

12 Mayıs 2020 Salı 23:04 Güncelleme: 12.05.2020 23:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





