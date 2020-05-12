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12 Mayıs 2020, Salı
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Savunmaya Tangocu!

Savunmaya Tangocu!

Birçok bölgeye takviye yapacak olan , ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Jose Luis için ikinci bir görüşme yaptı.

Sarı-lacivertilerin son iki sezonda en çok sıkıntı yaşadığı bölgelerden biri olan savunma için yeni isimler gündeme gelmeye başladı. F.Bahçe, daha önce temas kurduğu isimlerden ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetimin 3 sezondur formasını giydiği ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli stoper için menajeriyle masaya oturdu. 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde olacağı için yıllık ücretini yüksek tuttuğu; F.Bahçe'nin ise bu konuda pazarlık yaptığı iddia edildi. Palamino, bu sezon 28 resmi maçta forma giydi.

  1. 12.5.2020
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