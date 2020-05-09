Koşukavak yine gündemde - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Koşukavak yine gündemde

Koşukavak yine gündemde

Koşukavak yine gündemde

Yeni sezonda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan 'de, sesleri yükseliyor.

Yeni sezonda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan 'de, sesleri yükseliyor. Önümüzdeki sezon sportif direktör olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu'nun, Koşukavak'ı Başkan 'a tavsiye ettiği ve kulüpte görev almasını istediği öğrenildi. Koşukavak, futbol akademi koordinatörü olarak görev yapacak.
  1. 9.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koşukavak yine gündemde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA