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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Puscas için müthiş bir tercih olur

Fenerbahçe Puscas için müthiş bir tercih olur

Bir dönem ve formaları giyen 'dan adı Kanarya ile anılan 'la ilgili açıklama geldi.

Bir dönem ve formaları giyen 'dan adı Kanarya ile anılan 'la ilgili açıklama geldi. Romen basınına konuşan Pancu, ", 'ten çok daha büyük bir kulüp. Puscas için büyük bir adım olur. O çok genç ve önünde uzun yıllar var. onun için ideal bir lig" dedi. Reading, Puscas'ı sezon başında 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek İnter'den transfer etmişti.
  1. 9.5.2020
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