Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! Antrenman iptal edildi
Son dakika haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım resmi hesabından yaptığı açıklamada, teknik ekipte bir çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu ve antrenman iptal edildi.
Antrenmanlarına bir süredir sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde başlayan Fenerbahçe'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın yaptığı Covid-19 testlerinde bir Samandıra çalışanında pozitif vakaya rastlandı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin planlamış olduğu antrenman iptal edildi.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;
Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.
Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.
Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.
Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır.
- 07.05.2020
- Güncelleme: 07.05.2020 22:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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