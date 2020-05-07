Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! Antrenman iptal edildi

Antrenmanlarına bir süredir sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde başlayan Fenerbahçe'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın yaptığı Covid-19 testlerinde bir Samandıra çalışanında pozitif vakaya rastlandı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin planlamış olduğu antrenman iptal edildi.



Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.



Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.



Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.



Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır.