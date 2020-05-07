Beşiktaş ve Trabzon'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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ve 'dan 'ye geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş ve Trabzon'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Bir kulüp çalışanında corona virüsü tespit edilen 'ye ilk destek ezeli rakiplerden geldi. ve , sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla sarı-lacivertli kulübe geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ve , bir kulüp çalışanında corona virüsü tespit edilen 'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Trabzonspor ise şu açıklamayı yaptı:

Değerli Fenerbahçe Ailesi... Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

  1. 07.05.2020
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