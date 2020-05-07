Beşiktaş ve Trabzon'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Bir kulüp çalışanında corona virüsü tespit edilen Fenerbahçe'ye ilk destek ezeli rakiplerden geldi. Beşiktaş ve Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla sarı-lacivertli kulübe geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Beşiktaş ve Trabzonspor, bir kulüp çalışanında corona virüsü tespit edilen Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. https://t.co/gDqXvMXusr— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 7, 2020
Trabzonspor ise şu açıklamayı yaptı:
Değerli Fenerbahçe Ailesi... Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Değerli Fenerbahçe Ailesi,— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal?? (@Trabzonspor) May 7, 2020
Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/xNP5hj0dAP
- 07.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve Trabzon'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.