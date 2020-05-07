Beşiktaş ve Trabzon'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş ve Trabzonspor, bir kulüp çalışanında corona virüsü tespit edilen Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. https://t.co/gDqXvMXusr — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 7, 2020

Trabzonspor ise şu açıklamayı yaptı:

Değerli Fenerbahçe Ailesi... Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.