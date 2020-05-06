Karantinadan çıkan Berke Özer fidan dikti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçeli futbolcu bunu yaptı! Virüs...

Karantinadan çıkan fidan dikti

Karantinadan çıkan Berke Özer fidan dikti

2. Lig ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen 'nin 19 yaşındaki kalecisi , 14 günlük karantina sürecinden çıktı. Genç eldiven, Gümüşhane'de kaldığı yurttan ayrılırken örnek bir harekete imza attı.

Corona virüsü salgını sonrası 'dan getirilen Türk vatanşları arasında 'nin Westorlo ekibinde kiralık olarak forma giyen kalecisi de vardı.

23 Nisan'da Türkiye gelen genç file bekçisi, Trabzon Havalimanı'na indikten sonra 14 günlük karantina süresini geçireceği Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na geçmişti. Genç futbolcunun karantina süresi bitti.

Kaldığı yurttan ayrılan Berke Özer, örnek bir davranışa imzasını attı. 19 yaşındaki file bekçisi, kaldığı yurdun bahçesine hatıra fidanı dikti.

Gümüşhane Gençlik Spor Müdürlüğü, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım da yaptı. Bu gönderide, "Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer 14 günlük karantina süresini doldurarak bugün ilimizden ayrıldı. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdumuzun bahçesine de hatıra çam fidanı diken Berke Özer'e bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


haberin devamı

  1. 06.05.2020
  2. Güncelleme: 06.05.2020 10:37
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karantinadan çıkan Berke Özer fidan dikti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA