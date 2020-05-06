Karantinadan çıkan Berke Özer fidan dikti
Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki kalecisi Berke Özer, 14 günlük karantina sürecinden çıktı. Genç eldiven, Gümüşhane'de kaldığı yurttan ayrılırken örnek bir harekete imza attı.
Corona virüsü salgını sonrası Belçika'dan Türkiye getirilen Türk vatanşları arasında Fenerbahçe'nin Westorlo ekibinde kiralık olarak forma giyen kalecisi Berke Özer de vardı.
23 Nisan'da Türkiye gelen genç file bekçisi, Trabzon Havalimanı'na indikten sonra 14 günlük karantina süresini geçireceği Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na geçmişti. Genç futbolcunun karantina süresi bitti.
Kaldığı yurttan ayrılan Berke Özer, örnek bir davranışa imzasını attı. 19 yaşındaki file bekçisi, kaldığı yurdun bahçesine hatıra fidanı dikti.
Gümüşhane Gençlik Spor Müdürlüğü, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım da yaptı. Bu gönderide, "Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer 14 günlük karantina süresini doldurarak bugün ilimizden ayrıldı. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdumuzun bahçesine de hatıra çam fidanı diken Berke Özer'e bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
- 06.05.2020
- Güncelleme: 06.05.2020 10:37
- Fenerbahçe'de kritik gün! Nenad Bjelica...
- Galatasaray'dan transferde dikkat çeken hamle! 7 isimle imzalıyor
- Corona virüsü (koronavirüs) sonrası Kawasaki hastalığı tehlikesi!
- Suarez için Galatasaray'dan flaş istek! "Diagne'yi değil onu verin"
- Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Sangare için 3 futbolcu...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Karantinadan çıkan Berke Özer fidan dikti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.