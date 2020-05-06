Karantinadan çıkan Berke Özer fidan dikti

Corona virüsü salgını sonrası Belçika'dan Türkiye getirilen Türk vatanşları arasında Fenerbahçe'nin Westorlo ekibinde kiralık olarak forma giyen kalecisi Berke Özer de vardı.

23 Nisan'da Türkiye gelen genç file bekçisi, Trabzon Havalimanı'na indikten sonra 14 günlük karantina süresini geçireceği Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na geçmişti. Genç futbolcunun karantina süresi bitti.

Kaldığı yurttan ayrılan Berke Özer, örnek bir davranışa imzasını attı. 19 yaşındaki file bekçisi, kaldığı yurdun bahçesine hatıra fidanı dikti.

Gümüşhane Gençlik Spor Müdürlüğü, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım da yaptı. Bu gönderide, "Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer 14 günlük karantina süresini doldurarak bugün ilimizden ayrıldı. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdumuzun bahçesine de hatıra çam fidanı diken Berke Özer'e bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



