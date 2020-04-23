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23 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Berke Özer Gümüşhane’de karantina altına alındı

’de karantina altına alındı

Berke Özer Gümüşhane’de karantina altına alındı

F.Bahçe'nin genç kalecisi , 'da yaşayan vatandaşını taşıyan uçakla, 'na indi. Genç kaleci, karantina işlemleri için 'deki 'na yerleşti.

F.Bahçe'nin genç kalecisi , 'da yaşayan vatandaşını taşıyan uçakla, Havalimanı'na indi. Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'da kiralık oynayan Berke de 'ye gönderilen kafilede e yer aldı. Genç kaleci, karantina işlemleri için Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na yerleşti
  1. 23.4.2020
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