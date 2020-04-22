Fenerbahçe'nin transferini duyurdular! "Asamoah hafta sayıyor"

Fenerbahçe transferde ilk bombasını patlamaya hazırlanıyor... Gelecek sezon için parolasını 'şampiyonluk' olarak belirleyen Kanarya, yaz transfer sezonu için ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin ilk transferi şu anda Inter'da forma giyen, sol bek ve sol açık pozisyonlarında başarılı bir şekilde oynayabilen Kwadwo Asamoah olacak.

"INTER GİTMELERİNE İZİN VERİYOR"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, şu an için bir çok ismin takımda fazlalık olduğunu belirten teknik direktör Antonio Conte'nin, sözleşmesi sona eren yıldızlara ayrılık için kapıyı açtığı aktarıldı.

"ASAMAOAH HAFTALAR SAYIYOR"

Inter'de büyük bir revizyon olacağı yazılırken, yıldız futbolcu Kwadwo Asamoah'ın Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye transfer olmak için artık son haftalara girdiği aktarıldı.

VECINO, VALERO VE GAGLIARDINI DE YOLCU

Öte yandan ayrılacak isimlerin Asamoah ile sınırlı kalmayacağı, Premier Lig ekibi Everton'un istediği Matias Vecino'nun da ayrılışına izin verileceği yazıldı. Son olarak, Borja Valero ile Roberto Gagliardini'nin de takım içerisindeki geleceğinin sarsıntıda olduğu duyuruldu.