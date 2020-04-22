Fenerbahçe'nin transferini duyurdular! "Asamoah hafta sayıyor"
Fenerbahçe'de son dakika Kwadwo Asamoah gelişmesi... Gelecek sezonun transfer çalışmaları için hummalı bir harekat yürüten sarı lacivertliler, vitesi 5'e taktı! Önceliğini bedelsiz ve sözleşmesi biten oyunculara veren Kanarya için İtalyan basını önemli bir haberi okuyucularına aktardı. Buna göre Inter, bir çok yıldızla yollarını ayırmayı planlıyor. İsmi yazılanlardan biri de Kwadwo Asamoah olurken, yıldız ismin, Fenerbahçe'ye gitmek için artık haftalar saydığı belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe transferde ilk bombasını patlamaya hazırlanıyor... Gelecek sezon için parolasını 'şampiyonluk' olarak belirleyen Kanarya, yaz transfer sezonu için ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin ilk transferi şu anda Inter'da forma giyen, sol bek ve sol açık pozisyonlarında başarılı bir şekilde oynayabilen Kwadwo Asamoah olacak.
"INTER GİTMELERİNE İZİN VERİYOR"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, şu an için bir çok ismin takımda fazlalık olduğunu belirten teknik direktör Antonio Conte'nin, sözleşmesi sona eren yıldızlara ayrılık için kapıyı açtığı aktarıldı.
"ASAMAOAH HAFTALAR SAYIYOR"
Inter'de büyük bir revizyon olacağı yazılırken, yıldız futbolcu Kwadwo Asamoah'ın Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye transfer olmak için artık son haftalara girdiği aktarıldı.
VECINO, VALERO VE GAGLIARDINI DE YOLCU
Öte yandan ayrılacak isimlerin Asamoah ile sınırlı kalmayacağı, Premier Lig ekibi Everton'un istediği Matias Vecino'nun da ayrılışına izin verileceği yazıldı. Son olarak, Borja Valero ile Roberto Gagliardini'nin de takım içerisindeki geleceğinin sarsıntıda olduğu duyuruldu.
- 22.04.2020
- Güncelleme: 22.04.2020 10:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin transferini duyurdular! "Asamoah hafta sayıyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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