Son dakika: Fenerbahçe'nin transferini duyurdular! "Asamoah hafta sayıyor"  - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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'nin transferini duyurdular! "Asamoah hafta sayıyor"

Fenerbahçe'nin transferini duyurdular! "Asamoah hafta sayıyor"

'de son dakika gelişmesi... Gelecek sezonun çalışmaları için hummalı bir harekat yürüten sarı lacivertliler, vitesi 5'e taktı! Önceliğini bedelsiz ve sözleşmesi biten oyunculara veren Kanarya için İtalyan basını önemli bir haberi okuyucularına aktardı. Buna göre Inter, bir çok yıldızla yollarını ayırmayı planlıyor. İsmi yazılanlardan biri de Kwadwo Asamoah olurken, yıldız ismin, Fenerbahçe'ye gitmek için artık haftalar saydığı belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

transferde ilk bombasını patlamaya hazırlanıyor... Gelecek sezon için parolasını 'şampiyonluk' olarak belirleyen Kanarya, yaz sezonu için ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin ilk transferi şu anda Inter'da forma giyen, sol bek ve sol açık pozisyonlarında başarılı bir şekilde oynayabilen olacak.

"INTER GİTMELERİNE İZİN VERİYOR"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, şu an için bir çok ismin takımda fazlalık olduğunu belirten teknik direktör Antonio Conte'nin, sözleşmesi sona eren yıldızlara ayrılık için kapıyı açtığı aktarıldı.

"ASAMAOAH HAFTALAR SAYIYOR"

Inter'de büyük bir revizyon olacağı yazılırken, yıldız futbolcu Kwadwo Asamoah'ın Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye transfer olmak için artık son haftalara girdiği aktarıldı.

VECINO, VALERO VE GAGLIARDINI DE YOLCU

Öte yandan ayrılacak isimlerin Asamoah ile sınırlı kalmayacağı, Premier Lig ekibi Everton'un istediği Matias Vecino'nun da ayrılışına izin verileceği yazıldı. Son olarak, Borja Valero ile Roberto Gagliardini'nin de takım içerisindeki geleceğinin sarsıntıda olduğu duyuruldu.

  1. 22.04.2020
  2. Güncelleme: 22.04.2020 10:47
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