Fenerbahçe'nin transferlerini duyurdular! Naldo ve Pellegrini'nin ardından...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... 2020-21 sezonunun çalışmalarına ara vermeden başlayan sarı lacivertliler, maliyeti düşük ve bonverssiz isimlere öncelik veriyor. Bu bağlamda Kanarya, ibreyi İspanya'ya, sürpriz bir isme çevirdi... Bu isim, Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan tecrübe abidesi Naldo oldu. Öte yandan As, Naldo ile beraber Fenerbahçe'nin Stambouli ve Pellegrini harekatına da önemli yer verirken, sarı lacivertlilerin transfer operasyonunu okuyucularına aktardı. İşte o haber ver yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... As Gazetesi'nin İspanyol ekinde yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Naldo, Stambouli ve Manuel Pellegrini hamlelerine ilişkin önemli bilgilere yer verildi.
İşte o haber ve yazılanlar;
"Merkezi savunmacının (Naldo) Espanyol ile sözleşmesi sona eriyor. Ancak, isteğe bağlı olarak 1 yıl daha uzatılabilir. O, Abelardo'dan önce daha çok forma giyiyordu.
Naldo, Espanyol'da bu sezon sözleşmesi biten 9 oyuncudan biri. 2017'de Espanyol'a transfer olduğunda üç yıllık bir sözleşme ve isteğe bağlı 1 yıllık opsiyonlu anlaşma imzaladı. Ancak, ligin ne zaman biteceği ve gelecek yıl nerede olacağına dair yaşadığı belirsizlik bile, Brezilyalı'nın transfer pazarında hareketlilik yaşamasına neden oldu.
Fenerbahçe'nin gözlerini merkezi savunmacıya(Naldo) çevirdiği, Şubat ayında sözleşmesi feshedilen eski Valencia ve Sevilla oyuncusu Adil Rami'nin yerine onu listeye alındığı belirtiliyor. Naldo, İstanbul kulübüne bedelsiz olarak transfer olacak. Öte yandan, Bir başka aday, Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Fransız Benjamin Stambouli de bu şekilde transfer olacak. Hatta, Şili medyasında çıkan haberlere göre Manuel Pellegrini ile beraber.
Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle zorunlu olarak durdurulan ligde Naldo, İspanya Ligi, Avrupa Ligi, Copa Del Rey dahil olmak üzere 24 maça çıktı. Ancak Abelardo Fernandes, Leandro Caberra'nın ocak ayında takıma imza atmasının ardından ona şans verdi. Özellikle Naldo'nun 1 Şubat'ta Granada karşısında yaptığı büyük hata, acı bir mağlubiyete yol açmıştı."
- 22.04.2020
- Güncelleme: 22.04.2020 10:02
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Fenerbahçe'nin transferlerini duyurdular! Naldo ve Pellegrini'nin ardından... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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