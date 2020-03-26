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Fenerbahçe paylaştı! Vedat Muriç tanınmaz halde

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler taraftarla olan etkileşimlerini artırmak için paylaşımlarını sıklaştırdı. Bu bağlamda paylaşımlarda bulunan Fenerbahçe genç kaleci Altay Bayındır'ın bebeklik halini paylaştı. "Sence kim?" notu ile paylaşılan gönderiyi Fenerbahçe taraftarı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte o fotoğraf ve futbolcuların çocukluk halleri...

26 Mart 2020 Perşembe 18:06 Güncelleme: 21.04.2020 18:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





