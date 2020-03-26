Fenerbahçe paylaştı! Vedat Muriç tanınmaz halde - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe paylaştı! Vedat Muriç tanınmaz halde

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler taraftarla olan etkileşimlerini artırmak için paylaşımlarını sıklaştırdı. Bu bağlamda paylaşımlarda bulunan Fenerbahçe genç kaleci Altay Bayındır'ın bebeklik halini paylaştı. "Sence kim?" notu ile paylaşılan gönderiyi Fenerbahçe taraftarı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte o fotoğraf ve futbolcuların çocukluk halleri...
26 Mart 2020 Perşembe 18:06 Güncelleme: 21.04.2020 18:10
Fenerbahçe paylaştı! Vedat Muriç tanınmaz halde

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarla iletişimlerini güçlendiren kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor.

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Fenerbahçe paylaştı! Vedat Muriç tanınmaz halde

Sarı-lacivertliler Vedat Muriç ile ilgili paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Fenerbahçe "Sence kim?" başlığıyla Vedat Muriç'in bebeklik halini paylaştı. İşte o paylaşım ve futbolcuların çocukluk halleri...

Fenerbahçe paylaştı! Vedat Muriç tanınmaz halde

Vedat Muriç

Fenerbahçe paylaştı! Vedat Muriç tanınmaz halde

Vedat Muriç

Fenerbahçe paylaştı! Vedat Muriç tanınmaz halde

Altay Bayındır

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